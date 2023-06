É CAMPEÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tatiana Weston-Webb conquistou o título do ISA Games (Jogos Mundiais de Surfe), nesta quarta-feira (7) na praia de Surf City, em El Salvador. A brasileira somou o total de 15,00 pontos na bateria final para superar a canadense Erin Brooks (prata com 14,36 pontos) e as francesas Johanne Defay (bronze com 13,54 pontos) e Vahiné Fierro (quarta colocada com 12,30 pontos).