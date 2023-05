Vinicius Júnior recebe apoio durante jogo do Real Madrid

Vinicius Júnior recebeu diversas manifestações de apoio, nesta quarta-feira (24), durante a vitória de 2 a 1 do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabéu. Após a Federação Espanhola anular, na última terça (23), o cartão vermelho que recebeu no jogo contra o Valencia (quando o brasileiro foi vítima de agressões racistas), o atacante até poderia entrar em campo, mas não foi relacionado para a partida por causa de dores no joelho.

Uma das demonstrações de apoio veio do elenco do Real Madrid. Os jogadores da equipe Merengue, titulares e reservas, entraram em campo com a camisa de número 20 de Vinicius Júnior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante brasileiro também recebeu apoio das arquibancadas. Uma grande faixa com os dizeres “Somos todos Vinicius, já basta”, foi exibida pela torcida do Real, que, aos 20 minutos do primeiro tempo, deu uma salva de palmas, momento no qual a partida foi interrompida para a homenagem ao brasileiro.

O atacante da seleção brasileira, que acompanhou a partida das tribunas do Santiago Bernabéu, publicou após a partida uma mensagem em seu perfil em uma rede social agradecendo o apoio: “Amo vocês. Obrigado, obrigado, obrigado”.