Sob comando de Sampaoli, Flamengo enfrenta Ñublense na Libertadores

O Flamengo tem um compromisso importante nesta quarta-feira (19), quando enfrenta o Ñublense (Chile) em busca de sua primeira vitória na edição 2023 da Copa Libertadores. O confronto, que será disputado a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio do Maracanã, marcará a estreia do novo comandante do Rubro-Negro, o argentino Jorge Sampaoli. Atransmite a partida.

Para a equipe da Gávea vencer será importante para não perder contato com a ponta da classificação. Ainda sob o comando do técnico português Vítor Pereira o Flamengo estreou na principal competição do continente com um revés de 2 a 1 para o Aucas (Equador).

Agora, sob comando de Sampaoli, a expectativa é de que a equipe já apresente alguma evolução. Porém, o argentino já deixou claro, na sua apresentação, que não priorizará nenhuma competição: “Em razão das minhas características, não penso em priorizar nada. Só penso que, em cada partida e em cada competição, tentaremos fazer o melhor para tentar vencer. Sei da importância de cada competição, mas o mais importante é o Flamengo”.