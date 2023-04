Goleadas de Santos e Cruzeiro marcam o domingo no Brasileirão Feminino

O domingo (16) no Brasileirão Feminino foi de goleadas. O Santos, atuando na Vila Belmiro, não tomou conhecimento do Avaí/Kindermann, vencendo por 4 a 0. Já no Ceará, o Cruzeiro estendeu o calvário do Vozão e fez 7 a 0 nas adversárias. Santos e Cruzeiro têm exatamente a mesma pontuação (11 pontos), enquanto Avaí/Kindermann seguem sem vitórias em sete partidas disputadas até agora.

Na Baixada Santista, a curiosidade é que os quatro gols (três no segundo do tempo) das Sereias da Vila foram marcados com a cabeça. Ketlen, Kaka, Yaya e Giovana foram as autoras dos gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já na Cidade Vozão, em Itaitinga, o Cruzeiro demorou para marcar, abrindo o placar somente no fim da primeira etapa, com Isa Fernandes. Marcou o segundo nos acréscimos com Marília. No segundo tempo, no entanto, a Raposa disparou e marcou mais cinco vezes para fechar a goleada em 7 a 0. No total, marcaram Isa Fernandes, Marília (2), Byanca Brasil (2), Mari Pires e Carol Baiana. Com o resultado, o Ceará, que joga com uma equipe recheada de atletas com idade para atuar nas categorias de base, tem sete derrotas em sete jogos, com nenhum gol marcado e 53 sofridos.