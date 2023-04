Playoffs NBA 2023: jogos começam sábado, 15; saiba como funciona

Depois de uma semana acirrada no play-in, neste sábado, 15 de abril de 2023 (15/04), começa os Playoffs, jogos finais da NBA

A temporada de jogos da principal liga de basquete, a National Basketball Association ou NBA, está quase no fim, os últimos jogos da competição se iniciam neste sábado, os Playoffs.

Depois de uma semana acirrada no play-in, neste sábado, 15 de abril de 2023 (15/04) finalmente é dada a largada para saber qual equipe conseguirá garantir o título da NBA.

Playoffs NBA: como funciona?

Os playoffs, que reúnem as oito melhores equipes de cada conferência e que acontecem pós-temporada, é onde o título de campeão da NBA é disputado.



Na temporada da NBA 2022-23, funciona da seguinte fora: Todas as fases são disputadas em melhor de sete jogos.

O time no topo da classificação joga contra o oitavo colocado, o segundo encara o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto enfrenta o quinto.

Vale lembrar que no Playoff o time que alcançar primeiro quatro vitórias fica com o título da temporada, ou seja, a final da NBA tem entre quatro e sete partidas.

Playoffs NBA: quem joga?

A lista das equipes do Play-In da temporada 2022/2023, confira:

Conferência Leste

Milwaukee Bucks

Boston Celtics

Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers

New York Knicks

Conferência Oeste

Denver Nuggets

Memphis Grizzlies

Sacramento Kings

Phoenix Suns

Los Angeles Clippers

Golden State Warriors

Playoffs NBA: onde assistir os jogos?



As partidas podem ser acompanhadas na plataforma de streaming NBA League Pass. As rodada do Playoff começam este sábado, 15 (15/04) terá seus jogos sendo iniciados das 14h.

