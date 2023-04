Play-in NBA 2023: jogos começam amanhã, 11, entenda como funciona

A temporada de jogos da principal liga de basquete, a National Basketball Association ou NBA, está quase no fim, mas antes, os últimos oito lugares das duas conferências precisarão disputar por uma vaga no playoffs.

Começa nesta terça-feira, 11 de abril de 2023 (11/04), o Play-In da NBA. Essa etapa do torneio é decisiva para as últimas duas vagas aos playoffs da liga.

Play-in NBA: como funciona?

Aderido durante a temporada de 2019-20, o Play-in funciona como um potencializador na competitividade das equipes participantes na pré-final de campeonato. Isso porque os jogos dessa fase oferecem a mais equipes a chance de chegar os playoffs, mesmo que não terminem entre os oito primeiros de suas respectivas conferências.

Na temporada da NBA 2022-23, o Play-In acontece do dia 11 a 14 de abril, as equipes entre o 7º e o 10º lugar em cada conferência. As duas últimas vagas do Playoff é que estão jogo.

As 7ª e 8ª classificadas jogam entre si. O vencedor se classifica aos playoffs como o sétimo colocado, já o perdedor desse jogo enfrenta o vencedor de um jogo entre a 9ª e a 10ª classificadas. O vencedor do último jogo se classificando aos playoffs como o oitavo colocado.

Vale lembrar que o Playoff é composto por oito equipes de cada conferência.

Play-in NBA: quem joga?

A lista das equipes do Play-In da temporada 2022/2023, confira:





Miami Heat

Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves



Toronto Raptors

Chicago Bulls

New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder



Play-in NBA: onde assistir e horário dos jogos?



As partidas podem ser acompanhadas na plataforma de streaming NBA League Pass. A rodada do Play-In desta terça, 11 (11/04) terá seus jogos sendo iniciados das 20h30. Confira quem joga:

20h30 - Miami Heat x Atlanta Hawks | NBA League Pass

23h - Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves | NBA League Pass

