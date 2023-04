Flamengo e Fluminense começam a decidir o Campeonato Carioca

Flamengo e Fluminense começam a disputar a decisão do Campeonato Carioca, a partir das 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (1) no estádio do Maracanã. Esta será a quarta oportunidade consecutiva na qual as equipes disputam o título da competição, com o Tricolor das Laranjeiras vencendo em 2022 e o Rubro-Negro em 2020 e 2021. Atransmite a partida decisiva ao vivo.

Após duas semanas sem atuar, em razão da interrupção por causa de jogos de seleções disputados em Datas Fifa, a equipe da Gávea tenta alcançar o primeiro título na temporada após os fracassos no Mundial de Clubes, na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. Além disso, o Fla também perdeu o título da Taça Guanabara para o Flu.