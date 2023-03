Palmeiras e Ituano se enfrentam por vaga na final do Paulistão

Palmeiras e Ituano medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (19), pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida será disputada no Allianz Parque e vale vaga na final da competição. Atransmite a partida.

O Palmeiras chega embalado para este jogo. Um dos únicos times da Série A que não perdeu no ano de 2023, o Verdão tem 14 partidas na temporada, com dez vitórias e quatro empates. Com Rony e Raphael Veiga em grande fase (e recém-convocados para a seleção brasileira), o Palmeiras procura fazer mais um grande jogo para ir à quarta final seguida de Campeonato Paulista.