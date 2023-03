Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Brasil venceu o clássico com a Argentina por 8 a 2 para fechar a primeira fase da Copa América de beach soccer na liderança do Grupo A da competição. Após o triunfo alcançado nesta quinta-feira (16) em Rosário (Argentina), a seleção canarinho enfrenta o Paraguai, no próximo sábado (18), na semifinal da competição.