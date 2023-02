Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O espanhol Carlos Alcaraz estreou na edição 2023 do Rio Open derrotando o brasileiro Mateus Alves por 2 sets a 0 (parciais de 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4). Desta forma o cabeça de chave número 1 da competição, e atual segundo colocado do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), mostra que chega com fome de alcançar o bicampeonato no Rio de Janeiro.