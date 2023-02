NBA All Star Game 2023: como funciona, quando e onde assistir

O duelo já tem seus capitães eleitos, os titãs do basquete profissional Lebron James e Giannis Antetokounmpo. Confira como vai ser

Os jogos da NBA farão uma pausa esta semana, mas o motivo é bom: Vem aí o All Star Game 2023. Começando nesta sexta-feira, 17 de fevereiro (17/02), a tradicional All Star Weekend, fim de semana festivo, vai até o domingo, 19 (19/02).



Este ano, o evento acontece em Salt Lake City, casa do Utah Jazz, nos Estados Unidos. Essa é a primeira vez em três décadas que a cidade abrigará a festividade esportiva.



O duelo já tem seus capitães eleitos, os titãs do basquete profissional Lebron James e Giannis Antetokounmpo.

Além disso, os titulares de cada time já foram escolhidos, e entre eles estão os jogadores que mais se destacaram ao longo da temporada.



Jogos da NBA ao vivo: ONDE assistir e horário

All Star Game 2023: O que é, como funciona e onde assistir?



O famoso All Star Game acontece tradicionalmente todos os anos no mês de fevereiro, e é realizado pela National Basketball Association, a NBA.



Nele, os 24 melhores jogadores da liga, divididos em dois times, exibem o bom basquete profissional durante jogos que acontecem ao longo de três dias, sendo o principal evento do esporte.



Todos os dias de evento serão transmitidos ao vivo na TV pela ESPN.

All Star Game 2023: Como os capitães e titulares são escolhidos

Tendo o primeiro jogo de exibição ocorrido em 1951, o NBA All Star Games foi um sucesso, o que fez com que novas edições fossem exibidas até os dias atuais.

E para que isso aconteça a seleção dos jogadores que participam é feita de um misto da opinião da torcida, imprensa e até mesmo dos próprios atletas.

As equipes são compostas por 12 jogadores, sendo eles os 5 titulares e os 7 reservas. Inicialmente os jogos do All Star Games eram entre os times das duas conferências, a leste e a oeste, porém a partir de 2018 o público passou a escolher os capitães de cada divisão.

A partir daí os atletas mais votados pelo público podem escolher o seu time feito a partir do pool de reservas pré-determinadas.

All Star Game 2023: confira os titulares de cada time

Lebron James e Giannis Antetokounmpo serão os capitães dos times que jogam no domingo, 19. Essa é a sexta vez em que Lebron é escolhido pela NBA, sem perder nenhuma partida até o momento.

Time Lebron

Titulares:

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)



Luka Doncic (Dallas Mavericks)



Nikola Jokic (Denver Nuggets)



De’Aaron Fox (Sacramento Kings)

Reservas:



Ja Morant (Memphis Grizzlies)



Domantas Sabonis (Sacramento Kings)



Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)



Paul George (Los Angeles Clippers)



Damian Lillard (Portland Trail Blazers)



Lauri Markkanen (Utah Jazz)



Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Time Giannis



Titulares:

Pascal Siakam (Toronto Raptors)



Kyrie Irving (Brooklyn Nets)



Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)



Jayson Tatum (Boston Celtics)

Reservas:



Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Julius Randle (New York Knicks)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

