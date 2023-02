Cruzeiro e Atlético fazem esta noite 1º Superclássico Mineiro de 2023

Em dia de clássico a @championwatch garante a torcida da Maior de Minas! Voa, meu Cabuloso! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Esta dia do clássico mais importante de Minas Gerais. Cruzeiro e Atlético-MG duelam logo mais, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Como mandante, a Raposa não perde há seis anos para o Galo. Apesar da escrita, o momento da equipe celeste não é dos melhores. Após duas derrotas, o time ocupa a quarta posição do Grupo C, com quatro pontos.