Corinthians é bi da Supercopa Feminina com goleada no Flamengo

O Corinthians goleou o Flamengo por 4 a 1 na manhã deste domingo (12), na Neo Química Arena, e ficou com a taça da Supercopa Feminina de futebol. Essa foi a segunda conquista das Brabas, como a equipe feminina do Timão é conhecida, em duas edições do torneio.

As grandes destaques do time paulista foram Millene e Tamires, a dupla balançou as redes cariocas duas vezes cada uma. A meia Tamires abriu o placar com menos de um minuto de jogo. A atacante Millene ainda fez mais dois na etapa inicial.

O outro gol corintiano e o único das cariocas, com Daiane, saíram nos últimos 45 minutos. As mais de 25 mil pessoas que foram ao estádio para acompanhar o jogo puderam fazer uma bela festa para comemorar mais uma conquista do futebol feminino do Corinthians, que teve a melhor campanha durante o torneio, com 100% de aproveitamento (1 x 0 no Atlético-MG, 2 x 1 no Internacional e 4 x 1 no Flamengo).

Agora, as duas equipes voltam às atenções para a Série A-1 do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 26 de fevereiro. O Corinthians, atual campeão nacional, estreia em casa contra o Ceará e o Flamengo joga na Vila Belmiro contra o Santos.

