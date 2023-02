Raíssa Machado é a Atleta da Galera do Prêmio Paralímpicos

Dona de uma prata paralímpica no lançamento de dardo, Raíssa Machado venceu uma das categorias mais esperadas do Prêmio Paralímpicos 2022, a de Atleta da Galera (único prêmio decidido por votação popular). Com 48% dos votos, ela desbancou os nadadores Carol Santiago, Samuel Oliveira e Gabriel Araújo e o corredor Vinícius Rodrigues.

O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (9) no Tokio Marine Hall, em São Paulo, durante a segunda noite do evento, que chegou à sua 11ª edição exatamente na data do aniversário de 28 anos de fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cerimônia começou com um momento de grande emoção, na entrega do prêmio Memória Paralímpica, que homenageou um dos maiores medalhistas da história do Brasil no paradesporto: Luiz Cláudio Pereira. Dono de seis ouros, ele era presidente da Confederação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas quando faleceu em Medellín (Colômbia) durante o Campeonato das Américas de 2022.

Outra categoria da noite foi Prêmio Loterias Caixa, que destacou o clube que mais trabalhou para o desenvolvimento do paradesporto. E o vencedor foi o Sesi SP, campeão nacional nos dois naipes do vôlei sentado e do goalball. Além disso, a agremiação contribuiu com sete atletas nos títulos mundiais de vôlei sentado feminino e de goalball masculino conquistados pelo Brasil em 2022.

Já o troféu de revelação do ano ficou para Jade Lanai, de apenas 17 anos, do tênis em cadeira de rodas. A tocantinense, em setembro, venceu a japonesa Takamuro Yuma por 2 sets a 1 (7/5, 2/6 e 7/6) e se tornou a primeira campeã juvenil no US Open. Ao lado da norte-americana Maylee Phelps ela também faturou o título no torneio de duplas.