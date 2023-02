Prêmio Paralímpicos: Willians Araújo e Carol Santiago são os destaques

O ponto alto do segundo dia de entrega dos troféus do Prêmio Paralímpicos de 2022, realizado nesta quinta-feira (9) no Tokio Marine Hall, em São Paulo, foi a divulgação dos vencedores dos prêmios de melhores atletas masculino e feminino da temporada.

No naipe masculino, o grande destaque foi o judoca Willians Araújo, da classe J1 (cego total). O paraibano teve uma temporada perfeita, na qual venceu 24 lutas, sendo 23 por ippon, e conquistou sete medalhas de ouro, sendo a principal delas a do Campeonato Mundial disputado no Azerbaijão na categoria pesado (acima de 90 kg).