As seleções masculina e feminina de basquete em cadeira de rodas conheceram nesta quarta-feira (8) os adversários na primeira fase do Campeonato Mundial da modalidade, que será disputado em Dubai (Emirados Árabes Unidos), entre 9 e 20 de junho. A competição estava marcada para 16 a 27 de novembro do ano passado, mas foi adiada, para não coincidir com a realização da Copa do Mundo de futebol masculino, no vizinho Catar.