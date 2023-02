NÚMERO 1⃣ DO MUNDO! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O carioca Marcus D’Almeida, de 25 anos, é o novo número 1 do ranking mundial do tiro com arco recurvo, e o primeiro do Brasil a ocupar o topo da lista. D’Almeida assegurou a liderança ao conquistar no domingo (5) o título inédito para o país no torneio The Vegas Shoot - competição indoor em Las Vegas (Estados Unidos) – que reuniu 67 competidores.