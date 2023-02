Athletico-PR e Coritiba empatam em clássico marcado por confusão

O Athletico-PR arrancou um empate em clássico com o Coritiba e manteve a ponta da classificação do Campeonato Paranaense. A partida, disputada neste domingo (5) na Arena da Baixada, em Curitiba, foi marcada também por uma confusão nos minutos finais.

Após o primeiro Atletiba de 2023, o Furacão chegou aos 19 pontos, dois a mais do que o Coxa, que ocupa a vice-liderança da classificação.

Os melhores momentos da partida se concentraram na etapa inicial, quando o Coritiba abriu o placar com o atacante Kaio César, que finalizou com violência uma jogada coletiva aos 16 minutos. E, aos 24 minutos, o Athletico-PR igualou com Pablo, que bateu na saída do goleiro Gabriel após boa trama com o uruguaio Terans.

Já o segundo tempo acabou ficando marcado por uma grande confusão nos últimos minutos da partida que envolveu vários atletas das duas equipes.

