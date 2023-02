Que estreia do Inter!



Vitória das @GuriasColoradas no Beira-Rio! Vaga garantida na semifinal da #SupercopaFeminina!

O Internacional goleou o Athletico-PR por 5 a 1, neste sábado (4) no Beira-Rio, na partida que marcou a abertura da edição 2023 da Supercopa do Brasil Feminina, competição que inaugura a temporada 2023 do futebol feminino brasileiro.