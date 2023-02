Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA superou o Vitória por 3 a 1 neste domingo (5) para assumir a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste com quatro pontos conquistados em duas partidas.