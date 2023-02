É SEMIFINAAAAAAAAAL! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Brasil terá cinco atletas nas semifinais do Mundial de skate street a partir das 8h (horário de Brasília) deste sábado, em Sharjah (Emirados Árabes Unidos). Campeã mundial da liga street e medalhista olímpica, Rayssa Leal estreou nesta sexta-feira (3), um dia após lesionar o pulso direito durante os treinos. A maranhense, de 15 anos, disputou com proteção no braço e avançou em 15º lugar. Pamela Rosa conseguiu a melhor classificação entre as brasileiras – passou em 6º lugar - e Gabi Mazetto na 10ª posição.