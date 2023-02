Final de jogo: Esportivo 0x2 #Grêmio

100% no #Gauchão2023! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Mesmo com o artilheiro uruguaio Luis Suárez passando em branco nesta quarta-feira (1), o Grêmio mostrou força para superar o Esportivo por 2 a 0, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e manter o aproveitamento perfeito no Campeonato Gaúcho.