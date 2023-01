Fortaleza em alta e o Clássico da Paz

Os três pontos na primeira rodada da Copa do Nordeste são importantes e determinam tranquilidade total na sequência do início da temporada. Sammuel e Hércules, os meninos, brilharam

A vitória do Fortaleza sobre o Campinense por 2 a 0 foi construída com tranquilidade e maturidade por um elenco que sabe que é bem superior ao adversário. Os três pontos na primeira rodada da Copa do Nordeste são importantes e determinam tranquilidade total na sequência do início da temporada. Sammuel e Hércules, os meninos, brilharam.

Na realidade, o Tricolor tem feito uma pré-temporada porque começou a trabalhar um pouco mais tarde e tem desafios bem mais difíceis pela frente em 2023. Até agora são três jogos e nenhum gol sofrido, três vitórias e cinco gols marcados. Sossego para continuar se preparando sob o comando de um Vojvoda cada vez mais preparado e com mais opções no elenco.

O Fortaleza foi bem demais na negociação da venda de Depietri. O atacante argentino chegou por R$ 420 mil em 2021 e foi vendido nesta semana por R$ 2,3 milhões. O lucro é maior do que esse, entretanto, já que o Tricolor comprou 45% dos direitos econômicos do atleta e negociou agora apenas 25% com o Talleres-ARG, ficando ainda com outros 20% de uma futura negociação. Jovem, o jogador foi extremamente profissional no Pici e a aposta é que cresça tecnicamente voltando ao país onde nasceu.

O confronto entre Ferroviário e Ceará neste domingo pela Copa do Nordeste guarda relevantes observações. No caso do Ferrão, após a goleada sobre o Barbalha por 4 a 0 na estreia do Campeonato Cearense - Ciel brilhou com três gols - a dúvida é saber até onde pode ir esse elenco. Será capaz de avançar para a fase de mata-mata do torneio regional? E em âmbito estadual, tem condição de finalmente acabar com a hegemonia de Ceará e Fortaleza, que está em pleno vigor desde 1996? O jogo contra o Alvinegro, portanto, pode ser um bom indicativo.

No caso do Ceará, o elenco segue em reconstrução. O diretor de futebol Albeci Júnior esteve nos estúdios da rádio O POVO CBN na sexta-feira que passou e deixou evidente que comissão técnica e diretoria de futebol seguem avaliando o grupo e buscam ainda contratações. A estreia no Campeonato Cearense foi boa, com a goleada sobre o Guarani de Juazeiro por 5 a 0, e a manutenção de uma atuação positiva é esperada, por mais que tecnicamente o Estadual não seja parâmetro para os desafios mais relevantes da temporada.





