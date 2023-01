Copa do NE

Ferroviário

4-3-3: Douglas; Wesley, Éder Lima, Roni Lobo, Matheus Silva; Licoln, Felipe Guedes, Matheus Lima; Deizinho, Erick Pulga, Ciel 99. Téc: P. Kobayashi

Ceará

4-3-3: Richard; Igor, T. Pagnussat, Luiz Otávio, Danilo Barcelos; Richardson, Caíque, Jean Carlos; Janderson, Erick (Vitor Gabriel), Vina. Téc: Diosnel Burgos

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 21/1/2023

Horário: 18 horas

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa-PI

Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Sousa-PI e Janystony Rabelo de Melo-PI

Transmissão: Nosso Futebol Copa do Nordeste (pay per view), OneFootball (streaming), Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Facebook e YouTube do O POVO (áudio)