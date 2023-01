SORRISO NO ROSTO E #TudoDeNovo!



VAPO, @GersonSantos08! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

“Estou muito feliz de estar de volta à minha casa”, foi com estas palavras que o meio-campista Gerson iniciou a sua apresentação oficial no Flamengo, nesta quinta-feira (5) no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O jogador de 25 anos estava no Olympique de Marseille (França).