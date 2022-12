Argentina enfrenta Austrália em busca de vaga nas quartas da Copa

A partida entre Argentina e Austrália é o destaque do primeiro dia de jogos das oitavas de final do Mundial do Catar. A equipe do craque Lionel Messi entra no gramado do Estádio Ahmad Bin Ali a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (3).

Os argentinos chegam motivados ao confronto, após uma convincente vitória de 2 a 0 sobre a Polônia que lhe valeu a liderança do Grupo C. Mas a equipe de Lionel Scaloni pode ter um grande desfalque, o meia-atacante Di María, que se tornou dúvida após reclamar de dores.