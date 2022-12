Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

A seleção do Uruguai enfrenta Gana, a partir das 12h (horário de Brasília) desta sexta-feira (2), em sua última oportunidade para garantir uma vaga para as oitavas de final da Copa do Catar. A partida, válida pela terceira rodada do Grupo H, será disputada no Estádio Al Janoub.