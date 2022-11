Alemanha arranca 1 a 1 com Espanha e segue viva no Grupo E da Copa

Fim de um jogão!

O jogo mais esperado deste domingo (27) na Copa do Catar terminou em 1 a 1, no estádio Al Bayt. Alemanha e Espanha fizeram um confronto disputado e marcado pelo equilíbrio. O resultado deixa para a última rodada a definição de quem avançará às oitavas de final no Grupo E. La Roja lidera com quatro pontos, seguida pelo Japão e Costa Rica (ambos com 3 cada), enquanto os germânicos somam apenas um.