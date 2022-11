Sábado é dia de a Argentina definir seu futuro na Copa do Catar

Muita bola vai rolar no próximo sábado (26) na Copa do Catar, e a principal atração é o jogo que define o futuro da Argentina no Grupo C da competição, contra o México, a partir das 16h (horário de Brasília) no Estádio de Lusail.

Após uma estreia desastrosa, na qual perdeu para a Arábia Saudita pelo placar de 2 a 1, os hermanos terão que juntar os cacos para fazerem um bom jogo contra a seleção mexicana. O México, por sua vez, sabe que fizez um jogo seguro contra a Polônia, na qual a única chance clara de gol dos poloneses foi o pênalti (que foi defendido pelo goleiro Ochoa), e espera manter o padrão.