O Equador aguarda novos exames com o veterano atacante Enner Valencia antes de decidir se ele está apto para ser titular contra a Holanda no confronto de sexta-feira (25) entre os líderes do Grupo A da Copa do Mundo do Catar, disse o técnico da seleção equatoriana, Gustavo Alfaro.