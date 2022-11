Canoa Quebrada recebe última etapa do Circuito Beach Run Brasil de 2022

A organização espera receber mais de 800 atletas para as provas de 5, 10 e 21 km que acontecem no sábado e domingo.

A praia de Canoa Quebrada, em Aracati-CE, recebe a quinta e última etapa do Circuito Beach Run Brasil (BRB) em 2022. O maior circuito de corridas de praia do Brasil retornou em 2022 após três anos e espera receber mais de 800 atletas para as três modalidades de corrida: 5 km, 10 km e 21 km.

As modalidades de 5 km e 10 km acontecerão no sábado, 19, às 16 horas, e terão largada dos arredores da Barraca e Restaurante Chega Mais Beach, na beira da praia de Canoa Quebrada. Já no domingo, 20, a modalidade de 21 km terá início às 5h30min.

Aqueles que correrem uma prova no sábado e os 21 km no domingo recebem a medalha especial Desafio da Lua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Prova de 5 e 10 km acontece no sábado, 19. No domingo acontece a prova de 21 km (Foto: Fotos: Tavares Junior/Beach Run Brasil)



Com quatro das cinco etapas do BRB tendo acontecido no Ceará - em maio de 2022 o BRB ocorreu em Salinas-PA - o último evento do ano trará uma nova premiação para os competidores que participaram de outras edições nesta temporada: uma mandala que transforma as quatro medalhas do circuito em solo cearense numa espécie de troféu.

O diretor da BRB Marketing Esportivo, Ricardo Ramalho, afirma que a premiação será dada aos “participantes mais fiéis” e continuará para o próximo ano. “Os corredores que receberam medalhas também em Jericoacoara, Flecheiras e Paracuru vão ganhar de presente uma grande recordação da temporada”, explicou ele.



Evento terá premiação para corredores que já participaram de outras etapas (Foto: Fotos: Tavares Junior/Beach Run Brasil)



Confira a programação do evento

A entrega dos kits teve início na quinta-feira, 18, e segue até sábado, 19. O local da retirada é na Barraca e Restaurante Chega Mais Beach.

Em relação ao horário para a retirada, de 14 horas às 18 horas nesta sexta-feira, 18, e de 9 horas às 12 horas no sábado.

Uma das grandes novidades para esta etapa é a Night Party BRB. Na sexta-feira, às 20 horas, os atletas podem se reunir em uma festa pré-prova no Restaurante Vila Beach. Matheus Varela e Banda conduzem o momento de diversão

Após as corridas de 5 km e de 10 km no sábado, a festa sunset terá a mesma atração. Depois de cruzarem a linha de chegada, os atletas se confraternizam no Chega Mais Beach.

Sobre o assunto Turista morre ao cair de tirolesa na praia de Canoa Quebrada, no Ceará

Praia de Canoa Quebrada recebe última etapa do Circuito Beach Run Brasil

Tags