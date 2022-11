Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Espanha

O Grupo E promete ser um dos mais interessantes de se acompanhar na Copa do Catar. Com a presença de dois campeões mundiais, Alemanha e Espanha, todo jogo é garantia de bom futebol. A chave também conta com a presença com dois representantes do pelotão intermediário do Mundial, Costa Rica e Japão, que encontrarão muitas dificuldades de seguirem para as oitavas de final.

Da geração que conquistou o título mundial na África do Sul (2010), apenas o volante Sergio Busquets segue na seleção que sonha recolocar a Espanha no topo do mundo. Desde a Copa da Rússia (2018), a Fúria apresenta caras novas, casos do zagueiro Eric Garcia (21 anos), dos atacantes Ansu Fati (20) e Ferran Torres (22) e dos meias Gavi (18) e Pedri (20) - escolhido como melhor jogador jovem da edição 2021 da Eurocopa.