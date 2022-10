Tunísia pode não ir à Copa caso haja interferência estatal, diz Fifa

A Fifa alertou a Federação Tunisiana de Futebol que sua participação na Copa do Mundo pode estar ameaçada caso haja interferência do governo dentro da organização local.

A seleção do norte da África está no Grupo D junto com a campeã do mundo França, bem como Austrália e Dinamarca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

A Fifa enviou uma carta à federação nesta semana descrevendo suas preocupações após o ministro da Juventude e Esportes da Tunísia, Kamel Deguiche, ameaçar a dissolução de alguns órgãos federais, entre outros comentários recentes que irritaram a entidade global.

A Fifa confirmou a carta à Reuters, mas não forneceu mais detalhes. As perguntas da Reuters à federação e ao Ministério do Esporte não obtiveram respostas imediatas.

Na carta de Kenny Jean-Marie, diretor das federações-membro da Fifa, ao secretário-geral da Federação Tunisina de Futebol, Wajdi Aouadi, o órgão lembra a obrigação da entidade local de agir de forma independente e evitar influência indevida de terceiros.

"Qualquer descumprimento dessas obrigações pode resultar na imposição de penalidades sob as leis da Fifa, incluindo a suspensão da associação relevante", afirmou.

A Tunísia se classificou para sua sexta Copa do Mundo e tem estreia prevista contra a Dinamarca, em 22 de novembro.

(Reportagem adicional de Tommy Lund)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Tags