Internacional e Cruzeiro empatam em 1 a 1 no Brasileiro Feminino

O Internacional empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite desta segunda-feira (16) no Sesc Campestre, em Porto Alegre, na partida que encerrou a nona rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Tudo igual no último jogo da rodada! O segundo tempo movimentado terminou com um gol e um ponto para cada time... pic.twitter.com/b8MHOM3IAs — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 16, 2022

Com o resultado as Gurias Coloradas chegaram aos 20 pontos, na terceira posição, já as Cabulosas deixaram a zona do rebaixamento, chegando à 12ª posição com nove pontos.

O Internacional abriu o placar aos 31 minutos, com Duda. Porém, cinco minutos depois o Cruzeiro deixou tudo igual com Karen.