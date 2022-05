Sul-Americana: Atlético-GO vence em casa e mantém liderança do Grupo F

O Atlético-GO derrotou o Defensa y Justicia (Argentina) por 3 a 2, nesta quarta-feira (4) no estádio Antônio Accioly, e mantém a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. Com a vitória o Dragão chegou aos nove pontos, mesma pontuação da vice-líder LDU (Equador), que bateu o Antofagasta (Chile).