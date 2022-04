Jogando na Argentina, Bragantino perde de 2 a 0 para o Estudiantes

Jogando no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, o Bragantino sofreu a sua primeira derrota na atual edição da Copa Libertadores, por 2 a 0 para o Estudiantes (Argentina). Mesmo com este resultado o Massa Bruta permanece em situação tranquila no Grupo C da competição, ocupando a vice-liderança com quatro pontos.

Revés na Argentina. Pela 3ª rodada da fase de grupos da @Libertadores, fomos superados pelo Estudiantes por 2 a 0, seguindo com 4 pontos no grupo C.



Voltamos a campo no sábado, pelo @Brasileirao, contra o Ceará. Em frente, #MassaBruta!



Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags