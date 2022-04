Em casa, Ponte Preta derrota CRB e vence a primeira na Série B

A Ponte Preta venceu pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Neste sábado (23), a Macaca derrotou o CRB por 1 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela terceira rodada do torneio nacional.

Com gol de Lucca, Ponte vence a primeira na série B e sobe para a oitava colocação - https://t.co/YxEqawtkqz #VamosPonte



