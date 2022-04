Brasileiro: Atlético-MG empata com Coritiba e assume liderança isolada

O Atlético-MG assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro após empatar em 2 a 2 com o Coritiba, na noite deste sábado (23) no estádio do Independência.

Empate na última página desse sábado. Jogão em Minas Gerais entre @atletico e @coritiba! pic.twitter.com/6pdjTNsYgF — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) April 24, 2022

Com o ponto conquistado em casa, o Galo chegou a sete pontos. Já o Coxa ficou na sétima posição com quatro pontos.

O Atlético-MG abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque rápido que terminou em passe de Hulk para o atacante equatoriano Jefferson Savarino, que, de dentro da área, bateu de primeira na saída do goleiro Alex Muralha.

O segundo saiu aos 35 minutos, quando Guilherme Biro falhou ao tentar interceptar lançamento e a bola sobrou para Savarino, que driblou Muralha e finalizou com liberdade.