Coluna – Paris 2024 não será o último desafio de Susana Schnarndorf

A natação apresentou Susana Schnarndorf ao esporte, mas foi pelo triatlo, mesclando as braçadas com passadas e pedaladas, que a gaúcha se apaixonou. Além de pentacampeã brasileira, ela competiu 13 vezes no Ironman, uma das mais exigentes provas da modalidade, onde os atletas percorrem 3,8 quilômetros nadando, 180 km em cima da bicicleta e 42,195 km correndo.

Susana convive com uma doença chamada atrofia múltipla dos sistemas (SMA, na sigla em inglês), que afeta o sistema nervoso autônomo. Degenerativa, a condição comprometeu os movimentos e, inicialmente, deu a ela cerca de três anos de expectativa de vida (isso há 16 anos). A natação, novamente ela, para a qual retornou em 2010, foi fundamental para driblar as probabilidades. Mais que isso: transformou-a outra vez em uma atleta de alto rendimento, com três participações em Paralimpíadas (e uma medalha de prata, no Rio de Janeiro, em 2016, na prova de revezamento) e pódios em Campeonatos Mundiais paralímpicos, sendo um deles no topo, nos 100 metros nado peito, em 2013.