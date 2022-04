Santos arranca vitória sobre Universidad de Quito na Sul-Americana

O Santos alcançou os primeiros três pontos na atual edição da Copa Sul-Americana, pois arrancou uma vitória de 3 a 2 sobre a Universidad de Quito (Equador), nesta quarta-feira (13) no estádio da Vila Belmiro, pela segunda rodada do Grupo C da competição. Com este triunfo o Peixe assume a vice-liderança da chave.