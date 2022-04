Laura Pigossi fica com o vice no WTA Bogotá

Ainda não foi desta vez que a brasileira Laura Pigossi conquistou seu primeiro título no circuito WTA na chave de simples. Após chegar à decisão do torneio de Bogotá (Colômbia), a tenista paulista acabou derrotada pela alemã Tatjana Maria por 2 sets a 1 (parciais de 6-3, 4-6 e 6-2) em 2h30min de partida.

Com o resultado na Colômbia, a tenista, que começou a semana como número 212 do mundo, subirá para a 126ª colocação. A maior parte das conquistas que Pigossi tem no currículo são em torneios de duplas. Uma delas foi a medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio, no ano passado, ao lado de Luisa Stefani.

Na final em Bogotá, a brasileira tinha algo em comum com a adversária: assim como Tatjana Maria, número 237 do mundo, ela veio do qualifying, ou seja, não estava na chave originalmente e conquistou a vaga nas fases preliminares do torneio. Ela deixou pelo caminho algumas adversárias de destaque, incluindo a cabeça-de-chave número 1 da competição, a colombiana Camila Osorio, número 33 do mundo, nas semifinais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste domingo, Laura Pigossi não conseguiu assumir o controle da partida, que teve a alemã à frente na maior parte do tempo. Ela venceu o primeiro set por 6-3. Na segunda parcial, Laura começou bem, abriu 5-2, mas teve um pouco mais de trabalho para fechar em 6-4. No último set, Tatjana Maria não permitiu que Pigossi tomasse a frente, vencendo por 6-2.

“Hoje, infelizmente, não deu, mas gostei bastante da minha atitude, como lutei até o fim. Hoje faltou um pouco de físico, a maneira como ela jogava me exigia um pouco mais das pernas, estar um pouco atenta e reagindo. Mesmo assim [estou] muito feliz com minha semana, melhor ranking da carreira, abrindo várias portas, mudando meu calendário. Acho que estou no caminho certo”, afirmou a brasileira.

Tags