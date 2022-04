Quarterback na NFL, Dwayne Haskins morre aos 24 anos após ser atropelado

Haskins chegou ao time do Pittsburgh Steelers em 2021, após ser cortado em 2020 do grupo do Washington Commanders, onde atuava desde 2019; ele faria 25 anos em maio

Um clima de luto se instaurou na National Football League (NFL) neste sábado, 9. O jogador de futebol americano Dwayne Haskins, quarterback do Pittsburgh Steelers, morreu ao ser atropelado por um carro no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Ele tinha apenas 24 anos.

O jogador estava treinando com outros integrantes dos Steelers. Haskins chegou a Pittsburgh em 2021, após ser cortado em 2020 do grupo do Washington Commanders, onde atuava desde 2019. Na época, ele foi contratado na primeira rodada do draft - a seleção de atletas universitários para compor as equipes que formam a NFL -, mas não se consolidou no time. Dwayne faria 25 anos em maio. A informação foi divulgada pelo seu agente, Cedric Saunders, ao repórter Adam Schefter, da ESPN.

Dwayne Haskins, a standout at Ohio State before becoming Washington’s first-round pick and playing in Pittsburgh, died this morning when he got hit by a car in South Florida, per his agent Cedric Saunders. Haskins would have turned 25 years old on May 3. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 9, 2022

Mike Tomlin, técnico dos Steelers, se pronunciou sobre a morte de Haskins: “Estou devastado e sem palavras sobre o falecimento de Dwayne Haskins. Ele rapidamente se tornou parte da nossa família e foi um dos nossos jogadores mais empenhados, tanto em campo quanto na nossa comunidade. Dwayne foi um grande companheiro de equipe, mas mais ainda um grande amigo. Estou realmente com o coração partido. Nossos pensamentos e nossas orações estão com sua esposa, Kalabrya, e toda a sua família neste momento difícil”.

Seu primeiro time na liga, Washington Commanders, publicou um pronunciamento do técnico da equipe, Ron Rivera: “Estou com o coração partido ao ouvir a notícia do falecimento do Dwayne Haskins. Dwayne era um jovem talentoso que tinha uma longa vida pela frente. Este é um momento muito triste e, sinceramente, estou sem palavras. Eu sei que falo pelo resto da equipe ao dizer que ele fará muita falta. Estamos enviando nossas sinceras condolências, pensamentos e orações à sua família neste momento”



Tags