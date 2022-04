Grêmio fica no 0 a 0 com a Ponte Preta na estreia da Série B

O Grêmio teve uma estreia frustrante na edição 2022 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ficou no 0 a 0 com a Ponte Preta, neste sábado (9) no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela primeira rodada da competição.

Fim de jogo: Ponte Preta 0x0 #Grêmio

Em nossa estreia no @brasileiraob, fomos até Campinas e saímos do Moisés Lucarelli com um empate diante da Ponte Preta. Nossa próxima partida é do teu lado, aqui na Arena, sexta-feira (15/04).

