Atlético-GO e Flamengo duelam neste sábado, na abertura do Brasileirão

O Atlético Goianiense recebe o Flamengo neste sábado (9) em jogo que vai marcar a estreia de ambas as equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. O embate às 19h (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.

Duelo de rubro-negros, no sábado, às 19h, no Accioly.