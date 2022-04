O Atlético-MG venceu o clássico com Cruzeiro por 2 a 1, nesta segunda-feira (4) no Estádio das Alterosas, na partida que encerrou a 5ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Primeira vitória no Brasileirão e no clássico!