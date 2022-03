Sport e Fortaleza fazem 1º jogo da final da Copa do Nordeste na quinta

A partir de quinta-feira (31), às 21h35 (horário de Brasília) começa a disputa do título da Copa do Nordeste de 2022 na Arena Pernambuco, em Recife, casa do Sport, que se classificou neste domingo para a grande final. O adversário será o atual campeão Fortaleza, que garantiu a vaga no sábado (26). De acordo com o calendário da CBF, o vencedor será conhecido no próximo domingo (3 de abril), após o jogo da volta na Arena Castelão, casa do Leão do Pici, às 18h30.

FINAL DEFINIDA! TEREMOS DUELO DE LEÕES ENTRE @FORTALEZAEC E @SPORTRECIFE! FORTALEZA, RECIFE E O NORDESTE VÃO PARAR COM ESSA FINAL INÉDITA! AGORA É TUDO OU NADA PELA ORELHUDA! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags