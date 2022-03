Por vaga na semi do Paulistão, Ituano desafia favoritismo do Palmeiras

Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, o Palmeiras busca, nesta quarta-feira (23), um lugar nas semifinais da competição. O Verdão recebe o Ituano às 21h35 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O confronto entre o primeiro e o segundo colocados do Grupo C será definido em jogo único. Se a partida acabar empatada no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.