Confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste são definidos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou as datas e horários das quartas de final da Copa do Nordeste. Dois confrontos abrem a nova etapa da competição nesta terça-feira (22), às 21h35 (horário de Brasília). O Fortaleza recebe o Atlético-BA na Arena Castelão, na capital cearense, enquanto o CSA mede forças com o Sport no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Na quarta-feira (23), o Botafogo-PB enfrenta o Náutico no Almeidão, em João Pessoa, às 20h. Por fim, na quinta-feira (24), o CRB visita o Ceará na Arena Castelão, às 19h.