Barcelona goleia Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu

O Barcelona teve uma noite de sonhos neste domingo (20), pois goleou o seu arquirrival Real Madrid por 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Com este triunfo, a equipe comandada pelo ex-jogador Xavi chegou ao 12º jogo de invencibilidade na atual temporada.

A vitória da equipe catalã começou a ser construída aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o francês Dembelé cruzou para Aubameyang finalizar de cabeça e superar o goleiro Courtois. O Barcelona chegou ao 2 a 0 ainda na etapa inicial. Aos 37, o zagueiro Ronald Araújo deixou o seu após Dembélé cobrar escanteio.

Os visitantes continuaram mandando no jogo no segundo tempo, e ampliaram logo no primeiro minuto. Após erro na saída de bola, Aubameyang deu uma de garçom e tocou de letra para Ferrán Torres, que finalizou bem.

Após ter um gol anulado por impedimento aos 5 minutos, Aubameyang voltou a brilhar aos 7, desta vez ao recebe de Ferrán Torres para bater na saída de Courtois para fechar a goleada de 4 a 0.