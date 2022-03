Flu é superado pelo Olimpia e fica fora dos grupos da Libertadores

O Fluminense perdeu a oportunidade de disputar a fase de grupos da Copa Libertadores, pois foi superado pelo Olimpia (Paraguai) na disputa de pênaltis, na noite desta quarta-feira (16) no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Com isto, a equipe das Laranjeiras terá que se contentar com a participação na Copa Sul-Americana.